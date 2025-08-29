 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Gemeinsam für den Frieden

Lesermeinung Gemeinsam für den Frieden

Zum Friedenskonzert am Samstag in Meiningen meldet sich Leser Olaf Gasparowski aus Meiningen zu Wort.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Lesermeinung: Gemeinsam für den Frieden
1
Am Samstag singen Liedermacher im Meininger Schlossinnenhof für den Frieden. Foto: picture alliance / dpa

Die Stadt Meiningen hat angekündigt, dass sie am 30. August ein Konzert für den Frieden ausrichten möchte, was auf den ersten Blick eine äußerst lobenswerte Initiative zu sein scheint. Es ist wichtig, solche Bemühungen zu unterstützen, da der Frieden ein zentrales Anliegen unserer Gesellschaft ist. Allerdings muss man anmerken, dass für dieses Konzert, wie so oft bei ähnlichen Veranstaltungen, erneut Steuermittel aufgebracht werden müssen. Dies wirft die Frage auf, ob es nicht auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten gäbe, um die Kosten zu decken, ohne die Steuerzahler zusätzlich zu belasten.

Nach der Werbung weiterlesen

Gesondert erwähnenswert ist, dass es in der Vergangenheit bereits mehrere Versuche gegeben hat, eine Friedensdemonstration in enger Zusammenarbeit mit der Stadt zu organisieren. Diese Initiativen hatten das Potenzial, ein starkes Gemeinschaftszeichen zu setzen und die Bürger zusammenzubringen. In diesem Zusammenhang habe ich persönlich Bürgermeister Giesder eingeladen, gemeinsam mit mir eine Veranstaltung zu gestalten. Mein Ziel war es, ein deutliches Signal der Geschlossenheit und Solidarität auszusenden, unabhängig davon, ob man in anderen politischen oder sozialen Angelegenheiten stets einer Meinung ist. Der Frieden sollte schließlich stets im Vordergrund unserer Bemühungen stehen, und es ist bedauerlich, dass dies nicht die höchste Priorität zu haben scheint.

Leider hat sich der Bürgermeister jedoch bislang nicht mit meinem Vorschlag identifizieren können; es ist fraglich, ob er die Tragweite und die Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung wirklich erkannt hat. Auch von seinen „Freunden“ in der politischen Landschaft, die in die gleiche Parteikasse einzahlen, scheint nur wenig Interesse an diesem Thema zu bestehen, was in der aktuellen politischen Klima durchaus bedauerlich ist. Es gibt auch in Meiningen zahlreiche Menschen, die sich dem Willen anderer nicht unterordnen lassen und die häufig nicht die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Diese Stimmen müssen gehört werden; sie tragen maßgeblich zur Vielfalt und zur Stärkung unserer gemeinschaftlichen Werte bei.

Ich hoffe, dass die Stadtverwaltung und die politischen Entscheidungsträger die Chance erkennen, die in einem Konzert für den Frieden liegt, und dass sie die notwendigen Schritte unternehmen, um nicht nur finanzielle, sondern auch geistige Ressourcen zu mobilisieren. Die gemeinsame Arbeit an einem Friedensprojekt könnte nicht nur die Bürger näher zusammenbringen, sondern auch das Verständnis und den Respekt füreinander fördern. Gemeinsam können wir ein starkes Zeichen für den Frieden setzen, das weit über dieses Konzert hinaus Wirkung zeigt und die Herzen der Menschen in Meiningen und darüber hinaus berührt.

Olaf Gasparowski

Meiningen