Lesermeinung: Gemeinsam für den Frieden

Leider hat sich der Bürgermeister jedoch bislang nicht mit meinem Vorschlag identifizieren können; es ist fraglich, ob er die Tragweite und die Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung wirklich erkannt hat. Auch von seinen „Freunden“ in der politischen Landschaft, die in die gleiche Parteikasse einzahlen, scheint nur wenig Interesse an diesem Thema zu bestehen, was in der aktuellen politischen Klima durchaus bedauerlich ist. Es gibt auch in Meiningen zahlreiche Menschen, die sich dem Willen anderer nicht unterordnen lassen und die häufig nicht die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Diese Stimmen müssen gehört werden; sie tragen maßgeblich zur Vielfalt und zur Stärkung unserer gemeinschaftlichen Werte bei.