Die Stadt Meiningen hat angekündigt, dass sie am 30. August ein Konzert für den Frieden ausrichten möchte, was auf den ersten Blick eine äußerst lobenswerte Initiative zu sein scheint. Es ist wichtig, solche Bemühungen zu unterstützen, da der Frieden ein zentrales Anliegen unserer Gesellschaft ist. Allerdings muss man anmerken, dass für dieses Konzert, wie so oft bei ähnlichen Veranstaltungen, erneut Steuermittel aufgebracht werden müssen. Dies wirft die Frage auf, ob es nicht auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten gäbe, um die Kosten zu decken, ohne die Steuerzahler zusätzlich zu belasten.