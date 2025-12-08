In einer nicht repräsentativem Umfrage auf inSüdthüringen.de hatten zwei Drittel der Teilnehmer angegeben, sie wünschten sich Gaslieferungen aus Russland wie vor dessen Angriff auf die Ukraine. Einen Leser aus Meiningen erschreckt dieses Ergebnis:
Viele Südthüringer wünschen sich so bald wie möglich wieder Erdgas aus Russland. Billige Energie von einem angriffslustigen Diktator? Ein Leser findet das verwerflich.
