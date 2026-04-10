Wer über Karfreitag/Ostern im Gottesdienst gewesen ist, wird sich gewundert haben, wie wenig Menschen den Weg in die Kirche gefunden hatten. Folglich wunderte mich auch die Frage nicht, die mir nach dem 14-Uhr-Gottesdienst in Gillersdorf gestellt wurde, als wir bei einem gemütlichen Oster-Kaffee beieinander saßen. Wobei ich sagen muss, dass in diesem kleinen Dorf immerhin 16 Menschen zum Ostergottesdienst gekommen waren!