Das Stadtarchiv im Gebäude des Bauhofs und der Feuerwehr ist für eine Stadt mit einer 1250-jährigen Geschichte eine Schande. Die Räume in der zweiten Etage sind viel zu klein, von einer Besucherfreundlichkeit ganz zu schweigen. Ältere Besucher haben es schwer in die zweite Etage zu kommen und für Menschen mit Behinderung, besteht keine Möglichkeit das Stadtarchiv aufzusuchen. Durch die viel zu kleinen Räume gibt es keinen Leseraum für Besucher wie in anderen Archiven vergleichbarer Größe. Nur ein Minitisch, unmittelbar neben den völlig unzureichenden Platz für den Archivmitarbeiter stehen den Besuchern zur Verfügung. Es ist kein Platz für Schulklassen, Ortschronisten, stadtgeschichtliche Vorträge sowie Ausstellungen. Auch eine Betreuung und Unterstützung der Ortschronisten ist kaum möglich. So scheuen sich viele Privatsammler auf Grund der schlechten Bedingungen ihre teils wertvollen Zeugnisse ob Fotos, Postkarten, Dokumente usw. dem Stadtarchiv zur Verfügung zu stellen. Es gibt nach meinen Informationen auch keinen Raum zur Aufarbeitung beschädigten oder gar verschimmelten Archivgutes. Das gegenwärtige Archiv, ist zum Vergleich mit anderen Städte wirklich nur zum Schämen.