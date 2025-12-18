Lesermeinung: Der vergiftete Turm

Behörden-Bashing liegt zwar allgemein im Trend. Eine anerkannte Institution wie der Naturschutzbund sollte aber andere Aktionen und Wege finden, sich in dieser Zeit Gehör zu verschaffen. Der Alarmismus bei der „Suche“ nach dem Schwalbenturm war seinerzeit schon peinlich genug, der damalige Artikel im Vorfeld schlecht recherchiert. Aber dass dann nach der Aufklärung des Sachverhalts gegenüber der Polizei und der Presse nun kurz vor Weihnachten noch einmal nachgelegt wird, ist traurig und dient der Sache nicht. Der Artenschutz und das Klima sollte uns doch allen am Herzen liegen, aber auch das gesellschaftliche Klima! Persönliche Befindlichkeiten sollten nicht die Hauptrolle spielen.