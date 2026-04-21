Er schreibt: Der Regionalverband der Grünen zeigt, wie man mit selektiven Zahlen eine komplexe Debatte auf Schlagworte reduziert. Zur Behauptung, Windstrom koste nur 0,28 Cent Umweltkosten pro Kilowattstunde: Diese Zahl stammt aus einer eng definierten UBA-Berechnung (Umweltbundesamt) externer Umweltkosten und lässt systematisch aus, was den Strom für den Verbraucher tatsächlich teuer macht: Netzausbau, Redispatch (allein 2023 rund 2,6 Milliarden Euro), Speicherung, Reservekraftwerke und die EEG-Förderung und damit verbundene Energiewendekosten, die seit dem Jahr 2000 auf über 500 Milliarden Euro angewachsen sind. Das ist der Eisberg, von dem nur die Spitze gezeigt wird.
Lesermeinung „Debatte auf Augenhöhe“
Redaktion 21.04.2026 - 07:00 Uhr