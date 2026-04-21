Er schreibt: Der Regionalverband der Grünen zeigt, wie man mit selektiven Zahlen eine komplexe Debatte auf Schlagworte reduziert. Zur Behauptung, Windstrom koste nur 0,28 Cent Umweltkosten pro Kilowattstunde: Diese Zahl stammt aus einer eng definierten UBA-Berechnung (Umweltbundesamt) externer Umweltkosten und lässt systematisch aus, was den Strom für den Verbraucher tatsächlich teuer macht: Netzausbau, Redispatch (allein 2023 rund 2,6 Milliarden Euro), Speicherung, Reservekraftwerke und die EEG-Förderung und damit verbundene Energiewendekosten, die seit dem Jahr 2000 auf über 500 Milliarden Euro angewachsen sind. Das ist der Eisberg, von dem nur die Spitze gezeigt wird.