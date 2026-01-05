Der Wartburgkreis hat beschlossen, den Zuschuss von 50 Cent pro Schulessen zu streichen. Was nach einem kleinen Betrag klingt, hat große Folgen – und zwar für unsere Kinder. Für viele Familien ist das Schulessen kein „Extra“, sondern eine Notwendigkeit. Ein warmes, ausgewogenes Mittagessen bedeutet Konzentration, Gesundheit und Chancengleichheit. Wenn dieser Zuschuss wegfällt, steigt der Preis – und am Ende zahlen die Schwächsten den höchsten Preis.