Lesermarkt-Team unterwegs: Das E-Paper kommt fast vor die Haustür

Nah am Leser zu sein, Themen im gesamten Landkreis aufzuspüren, diese journalistisch aufzuarbeiten und direkt zu den Menschen zu bringen, ist die tägliche Mission einer Tageszeitung. Unser Verlag geht jetzt einen Schritt weiter und wird in den nächsten Wochen in 35 Orten des Landkreises Schmalkalden-Meiningen präsent sein, um seine digitalen Angebote persönlich mit den Menschen zu besprechen, ihnen Wege dahin aufzuzeigen, gegebenenfalls Vorurteile aufzuweichen und die Fangemeinde des digitalen Nachrichtenkonsums zu erweitern. Lesermarkt-Leiterin Silvia Bergner hat ein Team installiert, das im Juli am Start sein und per Mobil durch den Landkreis touren wird. Bis zum 31. Juli 2025 sind die Verlagsmitarbeiter auf Marktplätzen, vor Kulturhäusern, an Schulen, Backhäusern und anderen Plätzen und Orten präsent, wo Menschen in ihren Dörfern und Städten traditionell zusammenkommen und Neuigkeiten austauschen, im Gespräch sind.