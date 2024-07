Die Straßen in Suhl und ihre Löcher. Es ist ein unendliches Thema. Jedes Loch sofort zu stopfen, ist freilich nicht möglich. Unser Leser Egon Bernhardt hat über die Zufahrt zum Garagenkomplex – also von Karl-Marx-Straße bis zum Himmelreich – berichtet. Der Zustand ist katastrophal. Der Suhler beschreibt es so, dass sich Schlagloch an Schlagloch befindet und er deshalb schon mehrfach sein Fahrzeug beschädigt hat. Zudem sei in diesem Bereich keine Straßenbeleuchtung installiert. Nachts sei es geradezu gefährlich, dort entlang zu laufen. Er selbst sei dort erst kürzlich gestürzt.