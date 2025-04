Leserfotos Der Landkreis putzt seine Brunnen heraus

Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Die Lokalredaktion der Heimatzeitung freut sich auf Leserfotos von den Osterbrunnen im Landkreis Hildburghausen. So sehen auch die Menschen in anderen Orten, wie schön unsere Dörfer und Städte sind. Ein Hinweis: Die schönsten Fotos zeigen nicht einfach nur Osterbrunnen und -kronen, sondern auch Menschen. Schließlich sind die es, denen die bunte Brunnen-Pracht das Herz im Frühling erwärmt. Was und wer ist auf dem Bild zu sehen? Wer hat das Foto wo geschossen? Und vielleicht: Welche Besonderheit unterscheidet Ihren Osterbrunnen von anderen? Oder welche Geschichte gibt es dazu zu erzählen? All das interessiert uns und alle Leser unserer Heimatzeitung sehr. Der schönste Osterbrunnen ist wenig wert, wenn wir beispielsweise nicht erfahren, wo man ihn finden kann. Ihre Fotos – samt der genannten Informationen – senden Sie bitte per E-Mail an die folgende Adresse: