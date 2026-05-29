Lesereise: Schauspieler Heiner Lauterbach geht auf Tour

Mark Twain, William Faulkner und weitere Legenden

Geplant ist eine musikalische Lesereise, wie der Veranstalter ankündigte. In Zeiten, in denen aus den USA "nicht nur unbedingt positive Nachrichten" kämen, sei es eine schöne Sache, sich an die künstlerischen Einflüsse aus Amerika zu erinnern, teilte Lauterbach mit.