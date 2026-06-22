Der Hildburghäuser Markt ist am vergangenen Donnerstag endlich einmal wieder genau das, was ein Marktplatz wirklich sein soll. Eine Begegnungsstätte, ein Ort zum Verweilen, zum Austauschen. Menschen lachen, erzählen, lernen. Wo sonst an manchen Tagen nur wenige Passanten unterwegs sind, herrscht tiefes Leben. Es ist Seniorentag – zum dritten Mal. Und eine Premiere mittendrin: das Lesercafé des Freien Wort, das sich in ein Erzählcafé verwandelt hat.