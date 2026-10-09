Lesercafé in Streufdorf: Was erwarten Leser von ihrer Zeitung?

Mehr aus Coburg und Rhön-Grabfeld

Bei der regionalen Berichterstattung werden die Wünsche besonders konkret. Frank Martin aus Gleicherwiesen interessiert sich weniger für Sportberichte aus Schmalkalden. Stattdessen würde er gern mehr Veranstaltungshinweise lesen. Ein weiterer Wunsch betrifft die Nachbarregionen. Frank Martin würde sich für Berichte aus Rhön-Grabfeld interessieren. Christine Ruck wünscht sich mehr aus dem Raum Coburg. Steve Gärtner unterstützt den Wunsch nach mehr Veranstaltungshinweisen aus der Umgebung.

Stephan Sohr erklärt, dass eine Redaktion natürlich ihre Kerngebiete im Blick behalten müsse. Für zusätzliche Berichterstattung aus angrenzenden Regionen seien Kooperationen denkbar: „Ich nehme den Gedanken mit und verfolge ihn.“ Bei der Frage, wie über Gastronomie und regionale Betriebe berichtet werden kann, geht es Balance. Solche Informationen seien für die Region wichtig, erklärt Stephan Sohr. Zugleich brauche es allerdings einen journalistischen Anlass, damit aus einer Geschichte keine reine Werbung werde.

Probleme der Region

Nicht nur Veranstaltungen und Ausflugsziele beschäftigen die Runde. Auch Fragen zur Infrastruktur, zu fehlenden Gaststätten, leer stehenden Gebäuden, Baugrundstücken und der Abwanderung aus der Region gibt es.

Und es geht über die frühere innerdeutsche Grenze. Christine Ruck singt in einem Chor im bayerischen Roßfeld. Ihre Mutter stammt von dort. Die Familiengeschichte und die Teilung Deutschlands sind für Christine Ruck deshalb keine abstrakten historischen Themen. Als sie erzählt, wie sie zu Weihnachten 1989 erstmals auf den Straufhain gehen konnte, wird deutlich, wie viele Geschichten noch nicht erzählt sind. Christine Ruck hatte den Berg immer sehen können, durfte aber lange nicht hinauf.

Grenze berührt noch heute

Auch Stephan Sohr beschäftigt die Geschichte der Region. „Es ergreift mich auch immer wieder, wenn ich das hier spüre, wo die Grenze war“, sagt Stephan Sohr.

Neben solchen Erinnerungen kommen beim Lesercafé ganz praktische Fragen zur Sprache. Christine Ruck liest gern Buchbesprechungen und Bestsellerlisten. Andere Themen stoßen auf weniger Interesse. Gerade diese Unterschiede sind für die Redaktion aufschlussreich.

Für Stephan Sohr ist das Fazit des jüngsten Lesercafés: „Diese wertvolle Begegnung zwischen Lesern und Redaktion, bei der sogar ganz persönliche Geschichten der Menschen erzählt werden, zeigt, wie viele Vertrauen und Verbundenheit es mit Zeitung und der Redaktion gibt.“