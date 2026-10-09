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Lesercafé in Streufdorf Was erwarten Leser von ihrer Zeitung?

Wie bleibt die Lokalzeitung nah am Leser? Beim Lesercafé in Streufdorf spricht Chefredakteur Stephan Sohr mit Lesern. Sein Fazit: Ein wertvolles Format!

Lesercafé in Streufdorf: Was erwarten Leser von ihrer Zeitung?
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Chefredakteur Stephan Sohr (rechts) geht im Lesercafé im Café im Hof in Streufdorf in direkten Austausch mit der Leserschaft. Foto: Bastian Frank

Kaffee, selbst gebackener Kuchen – und jede Menge Gesprächsstoff. Beim Lesercafé im Café im Hof in Streufdorf trifft Chefredakteur Stephan Sohr auf Menschen aus dem Landkreis Hildburghausen , die ihre Zeitung regelmäßig lesen, sie schätzen und zugleich ziemlich genau wissen, was sie sich von ihr wünschen.

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Auf dem Tisch stehen Kirschkuchen und Mohnkuchen. Die Streufdorferin Christine Ruck kennt die Bäckerin. „Sonja bäckt selbst und gut“, sagt Christine Ruck. Es geht aber vor allem um die Zeitung an diesem regnerischen Herbstnachmittag: Wie lässt sie sich digital nutzen? Welche Themen interessieren die Leser? Wo wünschen sie sich vielleicht mehr Berichterstattung?

Fragen zum digitalen Lesen direkt klären

Die digitale Montagsausgabe gehört seit fast zwei Jahren zum Angebot des Freien Wortes. Für Christine Ruck war der Wechsel vor allem eine Frage der Gewohnheit. Dass die Montagsausgabe nicht mehr auf Papier erscheint, empfindet Christine Ruck nicht als großes Problem.

Trotzdem ist der Umgang mit dem E-Paper nicht für alle selbstverständlich. Genau hier setzt Silvia Bergner an. Als Expertin im Lesermarkt unterstützt Silvia Bergner Leserinnen und Leser beim digitalen Lesen. Beim Lesercafé greift sie konkrete Fragen auf, löst Probleme direkt, wenn das möglich ist oder findet andernfalls einen Weg.

Foto: Bastian Frank

Christine Ruck möchte beispielsweise wissen, wie sich das Kreuzworträtsel in der digitalen Ausgabe bearbeiten lässt. Auch andere Fragen rund um die Nutzung digitaler Angebote kommen zur Sprache – wie Unsicherheiten im Umgang mit digitalen Geräten. Silvia Bergner nimmt Bedenken auf, erklärt und schafft so Sicherheit.

Unterschiedliche Erfahrungen

Die Erfahrungen in der Runde sind unterschiedlich. Frank Martin aus Gleicherwiesen erledigt vieles mit dem Smartphone. Silvia Bergner berichtet, dass das Tablet bei ihr zu Hause den großen Computer ersetzt. Steve Gärtner nutzt je nach Bedarf das Handy oder den Rechner. Die digitale Ausgabe bietet zudem einen praktischen Vorteil: Sie steht bereits am Vorabend zur Verfügung. Silvia Bergner erklärt auch, wie Leser online Beiträge kommentieren können.

Für Stephan Sohr gehört die Unterstützung beim digitalen Lesen zum Wandel der Zeitung dazu. „Wir können nicht nur sagen, wir können einen Tag weniger im Druck erscheinen, sondern wir wollen die Leser mitnehmen und sie aktiv unterstützen, ins digitale Lesen zu kommen“, sagt Stephan Sohr.

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Auch bei der Zustellung gibt es Gesprächsbedarf. Während die Zeitung in Streufdorf nach den Erfahrungen von Christine Ruck zuverlässig ankommt, gibt es in Hildburghausen gelegentlich Probleme. Stephan Sohr verweist auf die schwieriger werdende Suche nach Austrägern und darauf, wie herausfordernd es ist, Ausfälle durch Krankheit oder Urlaub aufzufangen. Zugleich arbeitet der Verlag daran, Zustellrouten mithilfe von KI effizienter zu planen. Die großen Entfernungen im Verbreitungsgebiet kosten Zeit und Geld – ein weiterer Grund, digitale Angebote stärker in den Blick zu nehmen.

Was in der Zeitung stehen soll

Noch wichtiger als die technische Seite ist für die Runde die Frage, welche Inhalte die Zeitung liefern soll. Die Antwort fällt eindeutig aus: Lokale und regionale Nachrichten sind gefragt, ebenso die großen Themen aus aller Welt. Auch Anzeigen sind bedeutsam – und es gibt gute Erfahrungen.

Über eine Kleinanzeige zum Beispiel hat Christine Ruck einmal ein schönes Urlaubsziel am Tegernsee gefunden. Auch persönliche Anzeigen hätten für viele Menschen weiterhin ihren Wert, weiß Silvia Bergner. Die Zeitung genieße Vertrauen und gelte als seriös. Stephan Sohr spricht außerdem über Leserreisen. Gerade bei solchen Angeboten entstünden Kontakte zwischen Menschen mit ähnlichen Interessen. Manche Teilnehmer buchten später erneut gemeinsam. Auch Gesprächs- und Wahlveranstaltungen seien gefragt und schnell ausgebucht. Das zeige, dass viele Leser nicht nur informiert werden, sondern sich auch austauschen und mitreden möchten.

Mehr aus Coburg und Rhön-Grabfeld

Bei der regionalen Berichterstattung werden die Wünsche besonders konkret. Frank Martin aus Gleicherwiesen interessiert sich weniger für Sportberichte aus Schmalkalden. Stattdessen würde er gern mehr Veranstaltungshinweise lesen. Ein weiterer Wunsch betrifft die Nachbarregionen. Frank Martin würde sich für Berichte aus Rhön-Grabfeld interessieren. Christine Ruck wünscht sich mehr aus dem Raum Coburg. Steve Gärtner unterstützt den Wunsch nach mehr Veranstaltungshinweisen aus der Umgebung.

Stephan Sohr erklärt, dass eine Redaktion natürlich ihre Kerngebiete im Blick behalten müsse. Für zusätzliche Berichterstattung aus angrenzenden Regionen seien Kooperationen denkbar: „Ich nehme den Gedanken mit und verfolge ihn.“ Bei der Frage, wie über Gastronomie und regionale Betriebe berichtet werden kann, geht es Balance. Solche Informationen seien für die Region wichtig, erklärt Stephan Sohr. Zugleich brauche es allerdings einen journalistischen Anlass, damit aus einer Geschichte keine reine Werbung werde.

Probleme der Region

Nicht nur Veranstaltungen und Ausflugsziele beschäftigen die Runde. Auch Fragen zur Infrastruktur, zu fehlenden Gaststätten, leer stehenden Gebäuden, Baugrundstücken und der Abwanderung aus der Region gibt es.

Und es geht über die frühere innerdeutsche Grenze. Christine Ruck singt in einem Chor im bayerischen Roßfeld. Ihre Mutter stammt von dort. Die Familiengeschichte und die Teilung Deutschlands sind für Christine Ruck deshalb keine abstrakten historischen Themen. Als sie erzählt, wie sie zu Weihnachten 1989 erstmals auf den Straufhain gehen konnte, wird deutlich, wie viele Geschichten noch nicht erzählt sind. Christine Ruck hatte den Berg immer sehen können, durfte aber lange nicht hinauf.

Grenze berührt noch heute

Auch Stephan Sohr beschäftigt die Geschichte der Region. „Es ergreift mich auch immer wieder, wenn ich das hier spüre, wo die Grenze war“, sagt Stephan Sohr.

Neben solchen Erinnerungen kommen beim Lesercafé ganz praktische Fragen zur Sprache. Christine Ruck liest gern Buchbesprechungen und Bestsellerlisten. Andere Themen stoßen auf weniger Interesse. Gerade diese Unterschiede sind für die Redaktion aufschlussreich.

Für Stephan Sohr ist das Fazit des jüngsten Lesercafés: „Diese wertvolle Begegnung zwischen Lesern und Redaktion, bei der sogar ganz persönliche Geschichten der Menschen erzählt werden, zeigt, wie viele Vertrauen und Verbundenheit es mit Zeitung und der Redaktion gibt.“