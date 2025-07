Lesercafé II. Streuselkuchen und Begegnungen

„Ich habe früher im Pferdestall hier im Schloss Sport unterrichtet“, erinnerte sich Brehm. Heute sucht er neue Ziele – und fand eines gleich an diesem Nachmittag.

Heimat, Ideen, Zukunft

Rosi Baumbach aus Gleicherwiesen erzählte von ihrem monatlichen Heimatnachmittag – sie wünscht sich, dass diese Veranstaltungsreihe mehr Raum in der Zeitung bekommt.

Astrid Rühle von Schloss Bedheim brachte die Idee eines Leserwettbewerbs mit: „Wie könnte sich unser Landkreis nach außen hin präsentieren?“ – eine Einladung zum Mitdenken, Mitgestalten, schlägt sie vor, denkt dabei an Joseph Meyer und sein unglaubliches Vermächtnis.

Christa Krämer wünscht sich mehr Mundart in der Zeitung. „Ich würde sogar übersetzen“, bot sie an – und berichtete von der Sage der Gleichberge, die sie bereits in Mundart vorrätig hat.

Und Heidi Büttner aus Schalkau berichtete vom großen Gemeinschaftswerk „Literaturkalender Südthüringen“: Gedichte, Geschichten, Fotos – 2026 erscheint bereits die siebte Auflage. Vielleicht bald auch als Bildschirmschoner, für alle, die Poesie auch digital erleben möchten.

Dazu ging es um Schlösser, Konzerte, die Gleichberge, Hexengeschichten – es war ein Treffen von Menschen mit Menschen – echte Begegnungen mit wunderbarer Tiefe und Nachhall.

Ein Nachmittag wie aus der Zeit gefallen

Am Ende war es wie bei einem guten Gespräch: Man wollte gar nicht gehen. Die Gemeinschaft, die Luft, das Licht, das Lächeln der Menschen – all das formte einen Nachmittag, der bleibt. „Ich kam direkt aus dem Bürostress“, sagte Silvia Bergner, „und dann – zack – Entschleunigung.“ „Es war wieder wie Urlaub hier auf dem Schloss. Der Platz ist so wundervoll“, sagte Ingrid Theilig zum Schluss. Ein Satz, der bleibt.

Vielleicht war es das: ein Nachmittag wie ein tiefer Atemzug. Ein kurzer Stopp inmitten des Alltags. Ein Raum, in dem aus Lesern Erzähler wurden – und aus Geschichten neue Verbindungen wuchsen.

PS: Das nächste Lesercafé im Landkreis Hildburghausen kommt! Im August. Wo und wann erfahren Sie hier in Kürze. Und bis dahin: Kontaktieren Sie uns gerne unter lokal.hildburghausen@freies-wort.de