Leserbriefe: Offener Brief der BI Gegenwind

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, sehr geehrter Herr Worm,
Nach der Plenarsitzung des Thüringer Landtages vom 29. Oktober wendet sich die Bürgerinitiative „Gegenwind im Kleinen Thüringer Wald“ an die CDU-Landtagsfraktion.
mit großem Unverständnis haben wir die Plenarsitzung des Thüringer Landtages am 29. Oktober verfolgt. Im Namen der Bürgerinitiative „Gegenwind im Kleinen Thüringer Wald“, Schleusingen/Oberstadt, des Kultur- und Heimatvereins Oberstadt und vieler besorgter Bürgerinnen und Bürger der Region wenden wir uns an Sie bezüglich des Gesetzentwurfes von CDU, BSW und SPD zum „Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung der Landesforstanstalt ThüringenForst und zur waldbedrohenden Forstsituation“ (Drucksache 8/2232).
Das Gesetz soll der Landesforstanstalt künftig die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Eigenregie oder im Rahmen von Beteiligungen ermöglichen. Paragraf 2, Absatz 3, Satz 1 soll wie folgt geändert werden: „Die Landesforstanstalt kann Geschäfte jeder Art tätigen, die unmittelbar oder der Erfüllung ihrer Aufgaben dienen; davon umfasst sind auch Geschäfte zur Erzeugung der erneuerbaren Energien.“
Und Satz 2 wird neu eingefügt: „Die Errichtung der Windenergieanlagen muss auf Flächen erfolgen, die zur Umsetzung durch kommunale Bauleitplanung für diesen Zweck vorgesehen sind.“
Wir sehen mit großer Sorge, dass man mit diesem Gesetzentwurf zwar vordergründig der „waldbedrohenden Forstsituation“ begegnen möchte, aber dies mit einer nicht zu vereinbarenden Geschäftsfelderweiterung der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ThüringenForst umzusetzen versucht.
Die alleinige Geschäftsaufgabe der Landesforstanstalt muss in der Waldbewirtschaftung und dem Naturschutz verbleiben. Die Errichtung jeglicher Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien bedeuten einen massiven Eingriff in das Ökosystem Wald (Rodungen, Wegebau, Fundamente) und dies steht im direkten Widerspruch zum erklärten Ziel und dem Leitbild der Landesforstanstalt Thüringens. Unser Wald, insbesondere der geschwächte Thüringer Wald, braucht dringend Schutz und eine Wiederaufforstung – auf ganzer Fläche. Denn auch ein geschädigter Wald ist und bleibt ein Wald!
Bedeutende Waldschäden sind seit Jahren bekannt und wurden erheblich durch den starken Borkenkäferbefall der vergangenen Jahre verstärkt, aber die Sanierung darf niemals auf Kosten der Natur und der Menschen passieren. Die Ernsthaftigkeit der Behandlung dieses Problems durch die verantwortlich Handelnden des Landes müssen wir hiermit hinterfragen.
Setzen Sie doch wieder verstärkt auf die gesellschaftliche Solidarität. Wir können uns noch sehr gut an wunderbare Aktionen der CDU erinnern. Lassen Sie uns gemeinsam mehr Wald wagen und Bäume pflanzen. Als dringendes Anliegen verweisen wir auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall von Windkraftanlagen (WKA), die die potenziellen Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier unterstreichen.
Dr. med. Ursula Bellut-Staeck hat in ihren Publikationen die Beeinträchtigungen und Störung der Mikrozirkulation bei Menschen und Tieren durch die Exposition gegenüber Infraschall aus technischen Anlagen, insbesondere WKA, thematisiert. Ihre Forschungen belegen, dass sich Infraschall ganzflächig im Radius bis zu 20 Kilometer auswirkt und die Gefährdung der Biodiversität existenziell ist.
Diese Erkenntnisse verschärfen die Sorge um die Gesundheit aller Waldbewohner und der Bevölkerung und erfordern umso mehr eine vorsorgende Haltung der Verantwortlichen.
Wir erinnern uns sehr gut und genau an die klare Haltung unseres Ministerpräsidenten Herrn Mario Voigt (CDU) und weiterer Kabinettsmitglieder, die sich in der Vergangenheit ausdrücklich gegen Windräder im Wald ausgesprochen haben. Herr Voigt betonte 2020 noch als Fraktionschef der CDU, dass der Bau von WKA im Wald in Thüringen nicht mehr möglich sein solle.
Gilt das, was man in der Opposition verspricht, nach der Wahl nicht mehr? Denn die jetzige Beteiligung der CDU-Fraktion an diesem Gesetzentwurf, der die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und explizite Regelungen für WKA vorsieht, lässt eine besorgniserregende Kehrtwende der CDU erkennen.
Wie ist diese veränderte Haltung zu vereinbaren mit dem Schutzversprechen für unseren Wald? Wie lässt sich dieser Vertrauensbruch durch das Nichteinhalten der Wahlversprechen wieder heilen?Wie kann man unter dem Deckmantel der notwendigen Fortentwicklung der Landesforstanstalt, den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, den Regelungen im Waldgesetz und den Vermarktungsstrategien zum Grünen Herz dennoch gerecht werden? Denn dagegen steht die Industrialisierung unseres Waldes!
Wir fordern Sie hiermit ausdrücklich auf, ihre ursprünglich ablehnende Haltung zur Windkraft im Wald beizubehalten und sich im Rahmen der parlamentarischen Beratungen dafür einzusetzen, dass die oben genannten Paragrafen nicht zum Tragen kommen und dem Entwurf nicht zuzustimmen. Eine Verlagerung der Entscheidungsverantwortung auf die Gemeinden, die an einer chronischen Unterfinanzierung leiden, ist ein Ihnen unwürdiger Kompromiss.
Waldschutz muss Vorrang haben, denn Waldschutz ist Klimaschutz! Es muss sichergestellt werden, dass die Energiewende nicht zu Lasten des elementaren Natur- und Artenschutzes in unserem Wald geht. Wir bitten Sie daher, unsere Argumente und Forderungen ernsthaft in Ihre Entscheidungen einzubeziehen und erwarten eine klare Positionierung Ihrer CDU-Fraktion.
Mit freundlichen Grüßen
Bürgerinitiative „Gegenwind im Kleinen
Thüringer Wald“, Kultur- und
Heimatverein Oberstadt