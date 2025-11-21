Leserbriefe: Offener Brief der BI Gegenwind

Wir erinnern uns sehr gut und genau an die klare Haltung unseres Ministerpräsidenten Herrn Mario Voigt (CDU) und weiterer Kabinettsmitglieder, die sich in der Vergangenheit ausdrücklich gegen Windräder im Wald ausgesprochen haben. Herr Voigt betonte 2020 noch als Fraktionschef der CDU, dass der Bau von WKA im Wald in Thüringen nicht mehr möglich sein solle.

Gilt das, was man in der Opposition verspricht, nach der Wahl nicht mehr? Denn die jetzige Beteiligung der CDU-Fraktion an diesem Gesetzentwurf, der die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und explizite Regelungen für WKA vorsieht, lässt eine besorgniserregende Kehrtwende der CDU erkennen.

Wie ist diese veränderte Haltung zu vereinbaren mit dem Schutzversprechen für unseren Wald? Wie lässt sich dieser Vertrauensbruch durch das Nichteinhalten der Wahlversprechen wieder heilen?Wie kann man unter dem Deckmantel der notwendigen Fortentwicklung der Landesforstanstalt, den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, den Regelungen im Waldgesetz und den Vermarktungsstrategien zum Grünen Herz dennoch gerecht werden? Denn dagegen steht die Industrialisierung unseres Waldes!

Wir fordern Sie hiermit ausdrücklich auf, ihre ursprünglich ablehnende Haltung zur Windkraft im Wald beizubehalten und sich im Rahmen der parlamentarischen Beratungen dafür einzusetzen, dass die oben genannten Paragrafen nicht zum Tragen kommen und dem Entwurf nicht zuzustimmen. Eine Verlagerung der Entscheidungsverantwortung auf die Gemeinden, die an einer chronischen Unterfinanzierung leiden, ist ein Ihnen unwürdiger Kompromiss.

Waldschutz muss Vorrang haben, denn Waldschutz ist Klimaschutz! Es muss sichergestellt werden, dass die Energiewende nicht zu Lasten des elementaren Natur- und Artenschutzes in unserem Wald geht. Wir bitten Sie daher, unsere Argumente und Forderungen ernsthaft in Ihre Entscheidungen einzubeziehen und erwarten eine klare Positionierung Ihrer CDU-Fraktion.

Mit freundlichen Grüßen

Bürgerinitiative „Gegenwind im Kleinen

Thüringer Wald“, Kultur- und

Heimatverein Oberstadt