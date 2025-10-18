Die TU Ilmenau vermeldete jüngst in dieser Zeitung einen erneuten Zuwachs der Studierendenzahlen. Ist der Negativtrend gebrochen? Ein Blick hinter die Statistik wirft Zweifel auf. Ohne die im großen Stil durchgeführte Anwerbung von Masterstudierenden aus Bangladesch, Pakistan oder Indien würde sich ein ganz anderes Bild ergeben. Der Anteil ausländischer Studierender ist von unter 20 % auf inzwischen 60 % gestiegen – und dennoch haben sich die Zahlen gegenüber dem Höchststand in den 2000er-Jahren nahezu halbiert.