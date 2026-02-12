Es sollte ein Fußballfest werden für diese Thüringer. Früh reisten die Fußball-Fans des bayerischen Hauptstadtclubs, um sich des Topspieles gegen die TSG Hoffenheim (5:1/Anm. d. Red.) zu erfreuen. Das Busunternehmen aus Waldau brachte die Anhänger sicher und rundumversorgt ans Ziel. Froh gelaunt, in den Händen die nicht billigen Tickets, erwartete den gebürtigen Steinbacher schon Ungemach beim Drehkreuz am Eingang. Dort traf man auf jene Sicherheitsdienstler, die die obligatorischen Kontrollen durchführen, um eventuelle Gefahrenmomente abzuwenden. Doch dann geschah es, ein Fan des Trosses tutete in seine mitgeführte Vuvuzela – gut eineinhalb bis zwei Meter von einem Sicherheitsinstruktor entfernt. Der wiederum erschrak, hielt sich das Ohr und plädierte lautstark auf Gehörschaden. Die Sicherheitskräfte des FCB wurden alarmiert, die Polizei benachrichtigt.