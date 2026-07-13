Leseraktion: Tierisch gute Fotos gesucht

Tierisch schöne Sommermomente gesucht: Senden Sie uns Ihre besten Tierfotos aus dem Wartburgkreis – die schönsten Bilder zeigen wir online und in der Zeitung.
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Schicken Sie uns Ihre witzigsten, schönsten oder außergewöhnlichsten Tierfotos aus dem Wartburgkreis. Ganz egal, ob Haustier, Nutztier oder tierischer Überraschungsgast im Garten – Hauptsache, das Bild zaubert ein Lächeln ins Gesicht oder erzählt eine kleine Geschichte.
Die schönsten Einsendungen veröffentlichen wir in unserer Zeitung und online auf insuedthueringen.de.
So machen Sie mit:
Senden Sie Ihr Foto mit einer kurzen Beschreibung – wer oder was darauf zu sehen ist und wo das Bild entstanden ist – per E-Mail an lokal.badsalzungen@stz-online.de. Bitte geben Sie auch Ihren Namen und Ihren Wohnort an.
Wir freuen uns auf einen tierisch schönen Sommer!