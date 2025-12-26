Leser-Umfrage: Was gibt’s bei Ihnen zum Fest?

Alle Jahre wieder … kommt nicht nur das Christuskind - wie es in dem bekannten Weihnachtslied so schön heißt - sondern am Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen auch die Frage nach dem passenden Speisen zum Fest. Dabei halten die einen seit Jahr und Tag die Tradition hoch und servieren die berühmten Würstchen im Kartoffelsalat oder Gänsebraten mit Klößen. Und das aus gutem Grund: An Weihnachten soll es eben so gemütlich und heimelig wie in jedem Jahr sein, und dazu gehören eben auch die Essensrituale. Andere wiederum versuchen sich an Kochbüchern, Fernseh-Koch-Tipps oder Ratschlägen aus den Social-Media-Communitys. Wer nichts neues ausprobiert, der weiß schließlich nicht, ob auch ganz andere Gerichte das Zeug haben, zum Weihnachtsklassiker zu werden.