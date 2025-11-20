Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung (53 Prozent) macht sich Sorgen, dass die Kosten fürs Heizen bald ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Energieanbieters Eprimo.
Angst vor steigenden Kosten, neue Forderungen nach russischem Gas: Die Energiedebatte beschäftigt viele Menschen. Was meinen unsere Leser?
