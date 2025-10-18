Leser-Umfrage: Helfen Gummikugeln gegen Wölfe im Thüringer Wald?

 
Was der Polizei gegen aggressive Demonstranten hilft, soll nun auch Rotkäppchen und andere Wanderer im Wald schützen. Was meinen unsere Leser dazu?

 
Ein Wolf leckt sich eine verletzte Stelle. Foto: imago/imagebroker/W.Rolfes

Wölfe im Thüringer Wald dürfen ab sofort mit Gummi-Munition beschossen werden. Damit reagiert der Freistaat auf Nahbegegnungen von Wolf und Mensch. Hintergrund sind zwei Vorfälle Mitte September in den beiden Forstamtsbereichen im südlichen Ilm-Kreis und im nördlichen Kreis Sonneberg.

Dort hatten sich Wölfe des Rudels Menschen in auffälliger Weise auf Entfernungen von weniger als 30 Metern genähert. Die Betroffenen berichteten von knurrenden Wölfen, die sie verfolgt hätten und erst durch Steinwürfe hätten verscheucht werden können.

Manche Jäger und Waffenbauer aus Suhl halten die Idee mit den Gummigeschossen aber für einen Witz und begründen ihre Einschätzung fachlich. Wir möchten wissen, was unsere Leser dazu sagen.

Geschulte Mitarbeiter der Landesforstanstalt sollen nach den Plänen des Landes die Wölfe mit Gummigeschossen verjagen, sobald die Tiere zu nah an Menschen herankommen. Die Wölfe sollen so wieder lernen, den Menschen zu meiden. Die Tiere stehen unter Naturschutz.

Bedingung für den Einsatz der Gummigeschosse ist laut Landesamt, dass keine zumutbaren milderen Alternativen für das Verschrecken der Wölfe bestehen. Zudem darf sich der Erhaltungszustand der Wolfspopulation durch diese Methode nicht verschlechtern. Sollte ein Tier versehentlich durch Gummigeschosse verletzt werden, stimmen die zuständigen Fachstellen weitere Schritte ab.