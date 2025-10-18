Leser-Umfrage: Helfen Gummikugeln gegen Wölfe im Thüringer Wald?

Was der Polizei gegen aggressive Demonstranten hilft, soll nun auch Rotkäppchen und andere Wanderer im Wald schützen. Was meinen unsere Leser dazu?
Nach der Werbung weiterlesen
Dort hatten sich Wölfe des Rudels Menschen in auffälliger Weise auf Entfernungen von weniger als 30 Metern genähert. Die Betroffenen berichteten von knurrenden Wölfen, die sie verfolgt hätten und erst durch Steinwürfe hätten verscheucht werden können.
Geschulte Mitarbeiter der Landesforstanstalt sollen nach den Plänen des Landes die Wölfe mit Gummigeschossen verjagen, sobald die Tiere zu nah an Menschen herankommen. Die Wölfe sollen so wieder lernen, den Menschen zu meiden. Die Tiere stehen unter Naturschutz.
Bedingung für den Einsatz der Gummigeschosse ist laut Landesamt, dass keine zumutbaren milderen Alternativen für das Verschrecken der Wölfe bestehen. Zudem darf sich der Erhaltungszustand der Wolfspopulation durch diese Methode nicht verschlechtern. Sollte ein Tier versehentlich durch Gummigeschosse verletzt werden, stimmen die zuständigen Fachstellen weitere Schritte ab.