Leser-Umfrage: Helfen Gummikugeln gegen Wölfe im Thüringer Wald?

Bedingung für den Einsatz der Gummigeschosse ist laut Landesamt, dass keine zumutbaren milderen Alternativen für das Verschrecken der Wölfe bestehen. Zudem darf sich der Erhaltungszustand der Wolfspopulation durch diese Methode nicht verschlechtern. Sollte ein Tier versehentlich durch Gummigeschosse verletzt werden, stimmen die zuständigen Fachstellen weitere Schritte ab.