Leser-Rückblicke gefragt: Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen

Fotos von den Lieblingskünstlern

Deshalb wäre es schön, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns ein wenig auf die Sprünge helfen und uns an Ihren Provinzschrei-Begegnungen teilhaben lassen. Schicken Sie uns Fotos mit Ihnen und Ihren Lieblingskünstlern und/oder zehn, zwölf Zeilen, was Sie erlebt haben oder was Ihnen der Provinzschrei bedeutet. Wir freuen uns über jede Zusendung, die mit etwas Glück auf einer Provinzschrei-Sonderseite auch andere in Erinnerungen aus zweieinhalb Jahrzehnten besonderer Momente schwelgen lässt.