 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen

Leser-Rückblicke gefragt Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen

Der Provinzschrei feiert 25. Geburtstag. Diesen wollen wir unsere Leserinnen und Leser mitgestalten lassen. Schicken Sie uns Ihre Bilder und Ihre Erlebnisse!

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Leser-Rückblicke gefragt: Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen
1
Großer Vorteil der Provinz ist die Nähe zum Künstler: Hier Schriftsteller Volker Braun mit einer Zuhörerin beim Buchsignieren - 2008. Foto: Verein

Wer hätte das gedacht, dass der Provinzschrei, mutig ins Leben geschickt von unerschrockenen, jungen Suhler Visionären, sich zu einer solch festen Größe im südthüringischen Kulturkalender nicht nur mausern, sondern dort auch sage und schreibe 25 lange Jahre unverzichtbaren Bestand haben würde? Wen haben wir in all den Jahren dadurch alles hautnah erleben dürfen! Musiker, Sänger, Bands, Autoren, Politiker, Tänzer, Liedermacher, Komponisten, Sportler, Historiker....... Und zwar längst nicht mehr nur in Suhl allein.

Nach der Werbung weiterlesen

Besucheransturm vor dem 13. Provinzschrei. Foto: Vereinsarchiv

Der Provinzschrei ist stetig gewachsen und hat sich in der Region breit gemacht. Gut so! Doch nicht nur das. Er hat uns Kultur auch an Orte gebracht, wo wir sie nie für möglich gehalten hätten – und uns viele unvergessene Erlebnisse beschert. Wo soll man beginnen bei 25 Jahren voller Veranstaltungen mit Marianne Sägebrecht, Harald Krassnitzer, Günther Wallraff, Suzanne von Borsody, Eva-Maria Hagen, Heinz Kahlau, Bärbel Schäfer, Martina Gedeck, Jens Weißflog, Dirk Zöllner, Annekathrin Bürger, Frido Mann und so vielen, vielen Gästen mehr?

Fotos von den Lieblingskünstlern

Deshalb wäre es schön, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns ein wenig auf die Sprünge helfen und uns an Ihren Provinzschrei-Begegnungen teilhaben lassen. Schicken Sie uns Fotos mit Ihnen und Ihren Lieblingskünstlern und/oder zehn, zwölf Zeilen, was Sie erlebt haben oder was Ihnen der Provinzschrei bedeutet. Wir freuen uns über jede Zusendung, die mit etwas Glück auf einer Provinzschrei-Sonderseite auch andere in Erinnerungen aus zweieinhalb Jahrzehnten besonderer Momente schwelgen lässt.

Schreiben Sie uns bis spätestens zum 13. Oktober an loakal.suhl@freies-wort.de mit dem Kennwort: Provinzschrei und vergessen Sie bitte Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer (diese für eventuelle Rückfragen) nicht. Schon jetzt dafür herzlichen Dank!