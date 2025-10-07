Leser-Rückblicke gefragt: Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen

Wer hätte das gedacht, dass der Provinzschrei, mutig ins Leben geschickt von unerschrockenen, jungen Suhler Visionären, sich zu einer solch festen Größe im südthüringischen Kulturkalender nicht nur mausern, sondern dort auch sage und schreibe 25 lange Jahre unverzichtbaren Bestand haben würde? Wen haben wir in all den Jahren dadurch alles hautnah erleben dürfen! Musiker, Sänger, Bands, Autoren, Politiker, Tänzer, Liedermacher, Komponisten, Sportler, Historiker....... Und zwar längst nicht mehr nur in Suhl allein.