Leser-Meinung: Die bisherigen Lösungen dienen nicht dem Allgemeinwohl

Leser Wolfgang Wutzmer aus Martinroda äußert sich zur Errichtung von Windkraftanlagen im Wald.
Die bisherigen Lösungen dienen nicht dem Allgemeinwohl
Mit Interesse las ich in Tageszeitung den Artikel „Giesder: Wir sollten ehrlichen Diskurs führen“. Herr Giesder hat völlig recht: „Wegschauen ist keine Option.“ Daher kann ich diesen Zeitungsartikel nicht kritiklos hinnehmen. Ich habe den Artikel so verstanden, dass die Windräder als Beitrag zur Energiewende alternativlos sind und der Diskurs kanalisiert wird, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Dieser Ansatz scheint mir aber wesentlich zu kurz gegriffen zu sein. Als Bürgermeister obliegt ihm das Gemeinwohl (Gesundheit, Lebensqualität, Naturschutz, stabile und bezahlbare Energieversorgung) aller Bürger der Region Meiningen. Daraus folgt, es geht nicht nur um Recht und Gesetzeslage, sondern auch um das Gewissen.
Im Falle eines Spannungsfeldes zwischen Recht und Vorgaben auf der einen und Gewissen auf der anderen Seite sollte man auch aus historischen Gründen das Gewissen priorisieren! Die Gesetzeslage mag bezüglich der Planung und Errichtung von Windkraftanlagen eindeutig sein, aber die Auswirkungen derselben auf Mensch, Tier und Natur sind nicht hinreichend erforscht. Hier prallen die Ansichten der Gegner und Befürworter (beide Parteien haben zahlreiche Experten) aufeinander, wobei ich vielen Experten der Befürworter Lobby- und Ideologienähe unterstellen möchte.
Bei dem jetzigen Erkenntnisstand wird daher die von Herrn Giesder angeregte Expertenbeteiligung wenig zielführend sein. Aus meiner Sicht kann es nur einen Weg aus dieser Situation geben: eine sofortige Aussetzung der weiteren Planung und Installation von Windkraftanlagen, bis alle technischen Probleme und Gefährdungen für Mensch, Tier und Natur ausgeräumt sind. Eine zukunftstragende Energiewende muss ergebnis- und technologieoffen sowie ideologiefrei durchdacht werden. Das Ergebnis muss sich am Markt auch ohne staatliche Subventionen und zu wirtschaftlich vertretbaren Preisen behaupten können. Alle bisherigen Lösungen haben meiner Meinung nach nichts mit einer tragfähigen, dem Allgemeinwohl dienenden Energiewende zu tun, sondern dienen lediglich der Profitabschöpfung zu Lasten der Steuerzahler nach dem Motto: Profite privatisieren und Verluste sozialisieren!
Wir erleben zur Zeit einen wirtschaftlichen Abschwung bei gleichzeitiger Anhäufung eines noch nie dagewesenen Schuldenberges. Woher sollen zukünftig die Gelder für subventionierte Windkraftanlagen kommen? Sollte die deutsche Energiewende mit dem jetzigen Konzept scheitern, wird davon die Welt durch eine Klimakatastrophe auch nicht untergehen! Dafür ist Deutschland mit circa 2 Prozent Anteil an der weltweiten CO2 -Emission viel zu unbedeutend. Herr Giesder mahnt zurecht die Sachlichkeit in der Diskussion an, ohne Ängste zu schüren. Aber das muss natürlich für beide Seiten gelten, auch für Herrn Giesder! Mit dem unkontrollierten Wildwuchs zu drohen, falls die Vorgaben bezüglich der Vorranggebiete nicht erfüllt werden, halte ich nicht für sinnvoll.
Bei entsprechendem politischem Willen kann der Wildwuchs durch Bürgerentscheid der betroffenen Gemeinden unterbunden werden. Ich bin überzeugt, dass die Bürger ihr Votum verantwortungsvoll nutzen werden. Grundsätzlich scheint mir die ideologisierte Angstmacherei der Politiker (Weltuntergang durch die menschengemachte Klimakatastrophe) überzogen zu sein und erinnert mich an die alten Pharaonen, die die Sonnenfinsternis machtpolitisch zu nutzen wussten. Für Herrn Giesder ist der Abstand der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung im Sinne des Menschenschutzes das wichtigste Kriterium. Das ist löblich, aber da gibt es noch einen anderen Aspekt, der den Abstand relativiert: Infraschall! Die Ärztin Frau Dr. Bellut-Steck hat über Jahre den Einfluss des Infraschalls auf den Menschen untersucht und festgestellt, dass die wirksame Reichweite von Infraschall (Windrad-Nabenhöhe circa 100-150 Meter Höhe) etwa zehn Kilometer beträgt und in diesem Bereich meterdicke Wände durchdringen kann. Bei den neuen Generationen von Windrädern mit einer Nabenhöhe von 200 bis 250 Meter wird die „Wirkweite“ deutlich über zehn Kilometer liegen. Damit gibt es praktisch keinen wirksamen Schallschutz! Auch dieser Gesichtspunkt wäre für mich ein Grund, die weitere Installation von Windkraftanlagen zu stoppen bis zur Abklärung aller Faktoren, die den Menschenschutz und die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen betreffen.
Wolfgang Wutzmer,
Martinroda