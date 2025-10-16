Leser-Meinung: Die bisherigen Lösungen dienen nicht dem Allgemeinwohl

Bei entsprechendem politischem Willen kann der Wildwuchs durch Bürgerentscheid der betroffenen Gemeinden unterbunden werden. Ich bin überzeugt, dass die Bürger ihr Votum verantwortungsvoll nutzen werden. Grundsätzlich scheint mir die ideologisierte Angstmacherei der Politiker (Weltuntergang durch die menschengemachte Klimakatastrophe) überzogen zu sein und erinnert mich an die alten Pharaonen, die die Sonnenfinsternis machtpolitisch zu nutzen wussten. Für Herrn Giesder ist der Abstand der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung im Sinne des Menschenschutzes das wichtigste Kriterium. Das ist löblich, aber da gibt es noch einen anderen Aspekt, der den Abstand relativiert: Infraschall! Die Ärztin Frau Dr. Bellut-Steck hat über Jahre den Einfluss des Infraschalls auf den Menschen untersucht und festgestellt, dass die wirksame Reichweite von Infraschall (Windrad-Nabenhöhe circa 100-150 Meter Höhe) etwa zehn Kilometer beträgt und in diesem Bereich meterdicke Wände durchdringen kann. Bei den neuen Generationen von Windrädern mit einer Nabenhöhe von 200 bis 250 Meter wird die „Wirkweite“ deutlich über zehn Kilometer liegen. Damit gibt es praktisch keinen wirksamen Schallschutz! Auch dieser Gesichtspunkt wäre für mich ein Grund, die weitere Installation von Windkraftanlagen zu stoppen bis zur Abklärung aller Faktoren, die den Menschenschutz und die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen betreffen.