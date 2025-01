Der größte Schneemann der Welt ist übrigens 2020 in der österreichischen Steiermark in Donnersbachwald in der Region Schladming-Dachstein gebaut worden. Die Gutachter vom Guinnessbuch der Rekorde stellten eine Höhe von 38,04 Metern fest.

Und den kleinsten Schneemann der Welt haben Forscher an der Western Nanofabrication Facility in der kanadischen Provinz Ontario geschaffen. Er kommt auf eine Gesamthöhe von weniger als drei Mikrometern - oder 0,003 Millimeter.