Da hat sich jemand die Zeit genommen, die einem für so viele Menschen wichtigen Thema gebührt. In einer langen Mail an die Redaktion setzt sich der Leser mit dem jüngsten Beitrag zum Thema Gesundheitsreform auseinander, in dem Thüringer Vertreter zweier großer Gesetzliche Krankenkassen Gelegenheit hatten, ihre Einschätzung zu der von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vorgelegten Gesundheitsreform abzugeben. Das Urteil von TK-Landeschef Guido Dressel und seinem Barmer-Kollegen Robert Büssow fiel zum Teil vernichtend aus.