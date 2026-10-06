Lesen Buchbranche warnt vor Folgen der Leseschwäche

Frankfurt/Main - Angesichts der zunehmenden Leseschwäche in der jüngeren Generation hat der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Sebastian Guggolz, vor gravierenden Folgen gewarnt und konkretes Handeln gefordert. Spätestens mit dem Erwachsenwerden werde eine grassierende Leseschwäche auch zu einer Meinungsbildungsschwäche, sagte er zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. "Wie soll man sich eine fundierte Meinung bilden, wenn man nicht in der Lage ist, verschiedene Positionen lesend zu verstehen und zu vergleichen?"