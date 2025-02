Jede Menge Leseleidenschaft und spannende Bücher haben am Freitag Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 6 in der Stadt- und Kurbibliothek in Bad Liebenstein vereint. Beim Regionalentscheid des 66. Vorlesewettbewerbs traten zehn Schüler gegeneinander an. Die Nachwuchsvorleser stellten ihr Können vor einer Jury unter Beweis.