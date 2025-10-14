Lesefest: Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

Der frisch gekürte Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai musste seinen dortigen Auftritt aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen, stattdessen wird Autorin Nora Haddada ("Blaue Romanze") als literarische Rednerin bei der Pressekonferenz auftreten. Außerdem blicken Branchenvertreter auf die Lage bei Verlagen und im Buchhandel sowie auf die kommenden fünf Messetage.