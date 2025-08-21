In der Tourismusinformation der Großgemeinde Floh-Seligenthal geht es nicht nur um den Fremdenverkehr. Wer die Schwelle des Raumes im Untergeschoss des Rathauses überschreitet, betritt auch die Welt der Bücher. Es ist ein gut sortierter Bestand, den Andrea Jung und Leonie Heidrich verwalten. Die beiden jungen Frauen sind nicht nur Touristikerinnen, sondern nebenbei auch Bibliothekarinnen. Die kleine Bücherei ist keineswegs ein „Lost Place“, eine Resterampe aus den so genannten guten alten Zeiten, als sich noch viele Menschen in Bücher vergruben. „Wir haben nach wie vor viele Leser“, sagt Andrea Jung. „Die halten uns die Treue und es kommen auch neue hinzu.“ In der Pandemiephase hatte das Lesen grundsätzlich eine Renaissance erlebt. Das gedruckte Buch war aber nie aus der Mode gekommen.