Lesen liegt im Trend. Zwar sind die kleinen Gemeindebüchereien längst verschwunden, überall werden digitale Formate gelobt, aber das Medium Buch scheint sich nach wie vor großer Beliebtheit zu erfreuen. Die beiden Bücherschränke in der Sonneberger Innenstadt sind stark frequentiert, gerne hätten auch andere Kreisstadtteile auch solche Angebote – und in Rauenstein haben die Mitglieder des Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Frankenblick-Ortsteil die Initiative selbst ergriffen. Seit Montag gibt es dort ein Lesecafé im Bücherwurm getauften Räumlichkeiten. Der Raum war zunächst noch mit rot-weißen Baustellenband abgesperrt, bevor die ersten Besucher in den Regalen stöbern konnten.