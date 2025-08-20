Seit über 21 Jahren finden Neugierige, Leseratten und Kulturinteressierte auf insgesamt vier Etagen digitale und gedruckte Medien im nicht nur von außen bunten Lesewürfel in Suhl. Und einmal im Quartal lädt das Team der Suhler Stadtbücherei zum Lesecafé ein. Seit April 2023 wird für alle, die anderen gern ein Buch empfehlen möchten oder selbst Anregungen für neue interessante Literatur suchen, das Lesecafé als Ort des Austausches angeboten. Seit August hat die beliebte Veranstaltung ein neues Format: Ein Mal im Quartal trifft man sich mittwochs von 14 bis 16 Uhr im gemütlichen und wohltemperierten Untergeschoss – umgeben von jeder Menge Büchern und natürlich bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Initiatorin des Formats ist Büchereimitarbeiterin Susanne Kühn. Jetzt war es wieder so weit.