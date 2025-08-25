Lese-Hype Buchclubs boomen - Lesen als Gemeinschaftsgefühl

Buch-Influencer auf Tiktok haben mittlerweile einen großen Einfluss in der Branche. Sie beeinflussen mit, welche Bücher bei jungen Menschen beliebt werden und sogar welche Ideen letztlich umgesetzt werden. Über 63 Millionen Einträge gibt es auf der besonders bei Jugendlichen beliebten Plattform unter dem Hashtag "BookTok".

Verlage profitieren von digitalen Buchclubs

"Die anhaltende Leselust junger Menschen, getrieben durch Genres wie New/Young Adult und Romance, stellt eine große Chance für Verlage und Buchhandlungen dar", sagt Koch. Sie könnten sich in der Ansprache, Programm- und Sortimentsplanung auf die junge Zielgruppe einstellen. "Viele Verlage bieten auch aufwendig gestaltete Ausgaben, etwa mit Farbschnitt an, die bei jungen Menschen beliebt sind."

Das Projekt "Kultur Vivante" hat den Trend erkannt und veranstaltet monatlich einen digitalen Buchclub für junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren. Auf dem Leseplan stehen historische Romane wie "Die Bücherdiebin", Jugendbücher wie "Simpel" oder Literatur-Klassiker wie "Im Westen nichts Neues".