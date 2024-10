Grund ist das nasse Frühjahr, das regional Pilzkrankheiten begünstigt hat. Dazu kamen Extremwetterereignisse wie Spätfröste, Hagel, Stürme und Starkregen. Besonders deutlich fällt der Rückgang laut Schätzung des Bundesamts an der Mosel, in Baden, in Franken, im Anbaugebiet Saale-Unstrut sowie an der Ahr, der Nahe, in Württemberg und Sachsen aus. In den größten Weinbaugebieten Rheinhessen und der Pfalz sowie im Rheingau werden dagegen sogar höhere Erntemengen erwartet.