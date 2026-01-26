Lernorte zu NS-Verbrechen KZ-Gedenkstätten-Besuche zwischen Bildung und Gruseleffekt

Schmierereien und neue Selbstsicherheit

"Der überwiegende Großteil der Besucherinnen und Besucher verhält sich dem Ort angemessen", sagt Gabriele Hammermann, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau. Und doch komme es immer wieder zu Störungen und Vorfällen. Hammermann nennt Beispiele aus 2025: "eine Hakenkreuz-Schmiererei auf den Gepäckschließfächern, Besuchende mit Kleidung aus dem rechtsextremen Umfeld, Sticker mit rechtsextremen Inhalten und ein gezeigter "Hitlergruß"".

Keller berichtet von Ereignissen im zweistelligen oder niedrig dreistelligen Bereich: "In der Dokumentation Obersalzberg fallen immer wieder Kleidung oder Tattoos auf, die auf eine rechtsextreme Gesinnung hindeuten, oder es finden sich entsprechende Gästebucheinträge oder Sticker". Mit Blick auf die Gesamtbesucherzahl handele es sich um einen geringen Anteil. Die Quantität und Qualität der Vorfälle habe sich in vergangenen Jahren nicht signifikant verändert. "Wir beobachten jedoch, dass die betreffenden Personen selbstsicherer auftreten und die Diskussion suchen, wo früher ein Verweis auf die Hausordnung ausreichend war."

Ein "fast ausnahmslos respektvolles Miteinander" registriert man auch in Flossenbürg. "Allerdings ist im Gästebuch in der Dauerausstellung feststellbar, dass sich Beiträge häufen, die sich an der Grenze zwischen Israelkritik und Antisemitismus bewegen", sagte ein Sprecher. Zudem gab es strafrechtlich relevanten Vandalismus auf dem Steinbruchgelände. Im März und im Mai hatten Unbekannte dort auf einer Tür und im Inneren eines Gebäudes Schmierereien hinterlassen, vermutlich aus dem Umfeld der Antifa, wie der Sprecher sagte.

Hitler-Nostalgiker auf Wallfahrt

"Natürlich gibt es Personen, die als Hitler-Nostalgiker und aus Sympathie für die völkisch-rassistische NS-Ideologie den Obersalzberg als eine Art Pilgerstätte betrachten", sagt Keller. "Solche Personen steuern primär das Areal von Hitlers ehemaligem Berghof an." Sie träten dabei aber meist nicht offensiv, sondern zurückhaltend auf, was auch auf die Öffentlichkeit des Ortes zurückzuführen sein dürfte.

"Wir beziehen das Areal in unser Bildungsprogramm ein, und ein öffentlicher Wanderweg führt mitten über das Berghofgelände. Diese Form der touristischen Nutzung ist hier Teil einer erwünschten Profanisierung und Entmystifizierung", stellt der Historiker klar. Gleichwohl bleibe der historische Ort ambivalent, solange es entsprechende Strömungen innerhalb der Gesellschaft gebe.

Auffälligkeiten gibt es nach Kellers Angaben vor allem rund um den 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers. "Sein Anziehungspotenzial als rechter Wallfahrtsort zeigt sich immer wieder, wenn dort beispielsweise Grabkerzen deponiert (und entsprechend entfernt) werden."

Gedenken an Tausende Opfer

Im ehemaligen Konzentrationslager Dachau und den Außenlagern waren mehr als 200.000 Menschen aus vielen Ländern inhaftiert. Mindestens 41.500 Gefangene starben - an Hunger, Krankheiten, Folter, Mord oder den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen.

In Flossenbürg ließen die Nationalsozialisten tausende Häftlinge Zwangsarbeit leisten. Unter grausamen Bedingungen mussten sie unter anderem im Steinbruch Granit abbauen oder in der Produktion von Kampfflugzeugen arbeiten. Rund 30.000 Menschen kamen hier ums Leben.

Am Obersalzberg war nach Angaben der Dokumentation neben Berlin das wichtigste Machtzentrum der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Hitler habe seinen Berghof 1936 zum Repräsentationsbau erweitert, wo er sich medienwirksam vor idyllischer Alpenkulisse inszenierte, Besuch empfing und wichtige Entscheidungen traf.