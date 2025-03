Lernhilfe: Quiz und Chat mit Künstlicher Intelligenz an Unis in Bayern

München (dpa/lby) - Studierende in Bayern können sich vom Sommersemester an von einem Assistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützen lassen. OneTutor kombiniere Chat- und Quizfunktionen und sei an vorerst neun Hochschulen und Universitäten verfügbar, teilte das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt) in München mit. Nutzerinnen und Nutzer können Fragen zu Vorlesungsinhalten stellen oder sich selbst ausfragen lassen. Dazu erhalte man direkt von der KI generierte Antworten.