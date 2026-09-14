Es ist ein Gedanke, der mich nicht loslässt: Demokratie muss man können. Gerade hier im Osten klingt das fast paradox. Noch leben genügend Menschen unter uns, die wissen, wie es ist, wenn der Staat bestimmt, was gesagt werden darf und was es bedeutet, wenn eine falsche Bemerkung staatlich angeordnete Auswirkungen hat oder wenn eine Wahl zwar Wahl heißt, das Ergebnis aber keine Überraschung ist. Und doch scheint eine Sehnsucht nach einer starken Person an der Spitze und nach klaren Ansagen da zu sein.