Wie hoch kann eine selbst gebaute Wasserrakete fliegen? Und welche Technik steckt eigentlich hinter den Produkten und Maschinen, die uns im Alltag begegnen? – Mit solchen Fragen haben sich Schülerinnen und Schüler des Henfling-Gymnasiums im zurückliegenden Schuljahr im neuen Wahlpflichtfach „Junioringenieurwesen“ beschäftigt. Nach den Sommerferien wird die Junioringenieurakademie nun auf dem eingeschlagenen Weg fortgesetzt. Die Jugendlichen starten dann in die nächste Phase des Projekts, bei der selbst entwickelte Ideen und die Zusammenarbeit mit Unternehmen noch stärker in den Mittelpunkt rücken sollen.