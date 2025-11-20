Es ist eigentlich eine tolle Sache: Schülerinnen und Schüler besuchen die heimischen Kinos, schauen sich einen Film an und lernen somit am anderen Ort. Bereits seit vielen Jahren findet in Thüringen die Schul-Kino-Woche statt. Dieses Jahr, vom 17. bis 28. November und unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“. Meiningens Kino, das Casino Lichtspiele, beteiligt sich ebenfalls an dem Gemeinschaftsprojekt der Vision Kino und dem Goldenen Spatz. Mit den Schulen der Umgebung steht das Lichtspielhaus immer wieder für diverse Schulvorstellungen in Kontakt. Umso überraschender war es nun für Kinobetreiber Jens Ripperger, dass sich gerade einmal drei Bildungsstätten für die Schul-Kino-Wochen angemeldet haben.