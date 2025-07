München (dpa/lby) - Ein junger Mann hat in München einen hilflosen Senioren aus einem See gerettet. Der 82-Jährige lag im Wasser und rief um Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Ein 25 Jahre alter Passant hörte demnach die Rufe des Senioren am Donnerstagabend und zog ihn aus dem Lerchenauer See. Der 82-Jährige war laut Polizeiangaben stark unterkühlt und kam in ein Krankenhaus.