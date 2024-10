Lutzingen (dpa/lby) - Beim Leonhardiritt in Schwaben ist eine Frau von einem Pferd unter eine Kutsche gezogen und schwer verletzt worden. Die 34-Jährige nahm am Sonntagvormittag auf einer Kutsche mit ihrem 71-jährigen Vater und mehreren Kindern an der Prozession im Lutzingener Ortsteil Unterliezheim (Landkreis Dillingen an der Donau) teil, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach plötzlich ein Verbindungsteil zwischen einem der beiden Pferde und der Kutsche.