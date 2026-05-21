Es sind vor allem die Feuerwehrleute, die in der Feldsteingemeinde Lengfeld das gesellschaftliche Leben bestimmen. Gefeiert – und das meist mit originellen Ideen – haben sie schon viele Jahre zuvor, ehe sie auf den Namen „Lengfelder Feldsteintraktoristen“ kamen. Als recht aktiver Feuerwehrverein haben sie lange Zeit Veranstaltungen organisiert, die in der Region bekannt und meist auch beliebt waren. Bei ihren Sommerfesten haben sie ihre Feuerwehrtechnik vorgeführt, haben Ausfahrten gemacht und den Besuchern ein buntes Programm geboten.