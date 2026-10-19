München (dpa/lby) - Wohnen, Familie, Pflege, Gesundheit – die CSU will sich auf ihrem Parteitag als Interessenvertreterin von jungen Menschen und Familien präsentieren "Gerade für die junge Generation muss das Aufstiegsversprechen der Sozialen Marktwirtschaft wieder gelten: Wer hart arbeitet, muss sich am Ende auch die eigenen vier Wände leisten können", heißt es in dem achtseitigen Leitantrag, den der Parteitag am kommenden Wochenende beschließen soll. Das Papier trägt den Titel "Näher am Menschen – Für ein bürgernahes und bodenständiges Bayern".