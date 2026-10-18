München - Als Reaktion auf den wachsenden Druck von den politischen Rändern will sich die CSU auf ihrem Parteitag demonstrativ von AfD und Linkspartei distanzieren. "Wir grenzen uns entschieden von allen ab, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen, Menschen nach Herkunft oder Glauben einteilen und das Vertrauen in unsere Institutionen zerstören wollen", heißt es im Entwurf des dreiseitigen Leitantrages, den der Parteitag am kommenden Wochenende in München beschließen soll. Das Papier, das den Titel "Demokratie schützen. Freiheit verteidigen. Zukunft gestalten" hat, liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor.