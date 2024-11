München - Der FC Bayern München macht auf dem Weg zu einem neuen Profi-Leistungszentrum für seine Fußball-Stars an der Säbener Straße einen wichtigen Schritt. Der deutsche Rekordmeister kündigte an, einen Bauantrag für den Neubau auf seinem traditionellen Trainingsgelände einzureichen, nachdem der Aufsichtsrat dies auf seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen hatte.