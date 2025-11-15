In der Öffentlichkeit entsteht leicht der Eindruck, dass es unter Menschen, die Sozialleistungen in diesem Land beziehen, nur Schmarotzer gibt. Geht es dann auch noch um Menschen ausländischer Herkunft, dann sind viele in diesem Land davon überzeugt, dass die ohnehin nur nach Deutschland gekommen seien, um sich in der sozialen Hängematte auszuruhen. Tatsächlich zeigen Statistiken aber, dass diejenigen, die bei Sozialleistungen betrügen, in der Unterzahl sind. Es geht um wenige Prozent. Daher wirkt die öffentliche Empörung leicht überzogen. Für Sozialleistungen sollte ein einfacher Grundsatz gelten: Wer wirklich auf sie angewiesen ist und sich an die Regeln hält, der sollte sich darauf verlassen können, dass der Staat ihn absichert. Das gilt für einheimische wie für ausländische Betroffene. Genauso selbstverständlich sollte auch sein, dass Betroffene, die sich nicht an die Regeln halten, mit Konsequenzen rechnen müssen. So gesehen setzt der Freistaat nur eine Selbstverständlichkeit des Sozialstaates um, wenn er bestimmten Flüchtlingen die Sozialleistungen kürzt. Natürlich mag es Grenzfälle geben, bei denen die Regelverletzung noch nicht eindeutig bewiesen ist. Doch genau für diese Fälle gibt es den Rechtsstaat, dann müssen eben Richter darüber entscheiden. Seite 2 jolf.schneider@insuedthueringen.de