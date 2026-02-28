Cosplay ist deutschlandweit beliebt

Vernetzt wird sich neben den Treffen auf den Conventions über Social Media. Hier werden bereits die ersten Line-ups geteilt: Was trägt man an welchem Tag? Wie vor jeder großen Convention, berichtet Toni. Conventions sind Treffen der Szene, häufig mit Bühnenprogramm oder Signierstunden mit den jeweiligen Stars. Über das Jahr verteilt finden deutschlandweit mehrere solcher Conventions statt. Ob in Dresden, Frankfurt, Erfurt oder Düsseldorf, wo nach eigenen Angaben die größte Convention in Deutschlands stattfindet: Cosplayer finden viele Bühnen, um ihren Charakter zu präsentieren.

Die Leipziger Buchmesse profitiert seit Jahren von den bunten Cosplayern. Schon bevor die Manga Comic Con (MCC) 2014 in Leipzig startete, konnten Besucherinnen und Besucher zahlreiche Cosplayer bestaunen, erklärt Felix Wisotzki, Sprecher der Leipziger Buchmesse. Mit dem offiziellen Start der MCC wurde die Messe unter den Cosplayern beliebter und ist seit Jahren ein Treffpunkt der Szene. Sehen und gesehen werden, die Kostüme der anderen bewundern, in Kontakt treten. Darum geht es bei den Conventions.

Beliebt sind die schrillen Kostüme nicht nur untereinander, auch Außenstehende betrachten gern mal die detaillierten Outfits. Schnell ist da das Handy gezückt und ein Foto wird von den Cosplayern gemacht. Das kritisiert Toni. Gern würde sie für Bilder bereitstehen, doch bitte solle man vorher fragen. Wie ein Tier im Zoo fühlten sich auch Cosplayer ungern.