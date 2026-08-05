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Leipziger Band «Die Prinzen» "Prinzen"-Sänger Krumbiegel: AfD-Wähler sind keine Zombies

Sebastian Krumbiegel spricht über Ängste, Abgehängte und warum Verständnis für AfD-Wähler wichtig ist – er aber klare Grenzen gegen Hass zieht.

Leipziger Band «Die Prinzen»: Prinzen-Sänger Krumbiegel: AfD-Wähler sind keine Zombies
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"Prinzen"-Frontmann Krumbiegel ist besorgt über einen weltweiten "Rückfall in nationalstaatliche und völkische Gedanken". (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Leipzig/München - Der Sänger Sebastian Krumbiegel wirbt um mehr Verständnis für die Ängste und Unzufriedenheit vieler Menschen und im Umgang mit AfD-Wählern. "Ich bin weit davon entfernt, jeden, der AfD wählt, zu beschimpfen", sagte der Frontmann der Leipziger Band "Die Prinzen" in der deutschen Ausgabe des "Playboy". "Das sind ja trotz allem keine Zombies." Der 60-Jährige betonte aber zugleich: "Wer rassistischen oder antisemitischen Unsinn erzählt, dem muss man sagen: bis hierhin und nicht weiter." 

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Krumbiegel äußerte sich besorgt über einen weltweiten "Rückfall in nationalstaatliche und völkische Gedanken". Die politischen Entwicklungen seien "ziemlich beängstigend, und das nicht nur im Osten". Aber es sollte hinterfragt werden, "warum die Leute so dermaßen am Rad drehen". Den Menschen müssten wieder Angebote gemacht werden, die ihr Leben besser machten und nicht alles kaputtgespart werden. 

"Ich verstehe Leute auf dem Land, die sagen: Bei uns fährt kein Bus, es gibt keine Kneipe, keinen Club mehr, wir fühlen uns abgehängt", sagte Krumbiegel. "Das ist natürlich kein Grund, rechtsaußen zu wählen, aber man muss verstehen, warum Menschen das tun." Die Ängste und Unzufriedenheit vieler Menschen mit dem Regierungshandeln müssten ernst genommen werden. 

Musik ist "echte Zauberwaffe"

Krumbiegel bezeichnete Musik als "echte Zauberwaffe", mit der man Menschen emotional erreichen könne, ohne sie zu belehren. "Aber man sollte trotzdem seine Meinung sagen." Er sei in seinen Texten zuletzt politischer geworden. "Das hat mir nicht nur Freunde gemacht, aber das ist dann eben so, da muss ich durch." Kritik vertrage er gut, Hass im Netz ignoriere er inzwischen, sagte der Sänger. Er lese Kommentare häufig gar nicht mehr - auch aus Gründen der "emotionalen Hygiene".

Die "Prinzen" touren derzeit anlässlich ihres 35. Bandjubiläums mit dem Orchester der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach und geben Open-Air-Konzerte. Im Oktober 2027 soll eine rund 20 Konzerte umfassende Abschiedstournee unter dem Titel "Tschüssi, macht's gut" beginnen.