Musik ist "echte Zauberwaffe"

Krumbiegel bezeichnete Musik als "echte Zauberwaffe", mit der man Menschen emotional erreichen könne, ohne sie zu belehren. "Aber man sollte trotzdem seine Meinung sagen." Er sei in seinen Texten zuletzt politischer geworden. "Das hat mir nicht nur Freunde gemacht, aber das ist dann eben so, da muss ich durch." Kritik vertrage er gut, Hass im Netz ignoriere er inzwischen, sagte der Sänger. Er lese Kommentare häufig gar nicht mehr - auch aus Gründen der "emotionalen Hygiene".