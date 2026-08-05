Leipzig/München - Der Sänger Sebastian Krumbiegel wirbt um mehr Verständnis für die Ängste und Unzufriedenheit vieler Menschen und im Umgang mit AfD-Wählern. "Ich bin weit davon entfernt, jeden, der AfD wählt, zu beschimpfen", sagte der Frontmann der Leipziger Band "Die Prinzen" in der deutschen Ausgabe des "Playboy". "Das sind ja trotz allem keine Zombies." Der 60-Jährige betonte aber zugleich: "Wer rassistischen oder antisemitischen Unsinn erzählt, dem muss man sagen: bis hierhin und nicht weiter."