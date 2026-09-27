Leipzig Zimmermann fordert mehr Entschlossenheit beim BSW-Parteitag

Sie forderte von ihrer Partei stärkere Einmischung. "Wo ist unsere Entschlossenheit? Wo ist der politische Biss?", fragte Zimmermann die Delegierten beim Landesparteitag des BSW in Leipzig. "Wir sind zu leise. Das macht mir Sorgen, wenn ich in Sachsen reingucke." Die Partei sei nicht gegründet worden, um im Parlament möglichst geräuschlos mitzulaufen und sich bequem einzurichten, kritisierte die Gründungsvorsitzende des Landesverbandes.