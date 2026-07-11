Leipzig: Kripo ermittelt nach Feuer bei Baumarkt und Staatsbetrieb

Leipzig/Markkleeberg (dpa/sn) - Nach zwei Bränden bei einem Baumarkt und dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) in der vergangenen Nacht ermittelt die Leipziger Kriminalpolizei. Kurz nach Mitternacht waren auf dem Gelände eines Baumarktes in Markkleeberg Baustoffe in Brand geraten. Sie waren am Rand der umzäunten Fläche gelagert. Auch das Gebäude wurde zum Teil beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufe, die Kriminalpolizei schließt eine Straftat nach aktuellem Stand nicht aus.