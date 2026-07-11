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Leipzig Kripo ermittelt nach Feuer bei Baumarkt und Staatsbetrieb

Baustoffe in Flammen, E-Autos ausgebrannt: Zwei nächtliche Brände in Leipzig und Markkleeberg rufen die Einsatzkräfte auf den Plan. Wie es dazu kam, klärt nun die Polizei.

Leipzig: Kripo ermittelt nach Feuer bei Baumarkt und Staatsbetrieb
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Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Bränden in Markkleeberg und in der Leipziger Südvorstadt aus. (Symbolbild) Foto: Sabina Crisan/dpa

Leipzig/Markkleeberg (dpa/sn) - Nach zwei Bränden bei einem Baumarkt und dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) in der vergangenen Nacht ermittelt die Leipziger Kriminalpolizei. Kurz nach Mitternacht waren auf dem Gelände eines Baumarktes in Markkleeberg Baustoffe in Brand geraten. Sie waren am Rand der umzäunten Fläche gelagert. Auch das Gebäude wurde zum Teil beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufe, die Kriminalpolizei schließt eine Straftat nach aktuellem Stand nicht aus. 

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Gut eine Stunde später brannten auf dem umfriedeten Gelände des SIB in der Leipziger Südvorstadt zwei E-Autos vollständig aus. Auch ein danebenstehendes Auto wurde beschädigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden die Fahrzeuge angezündet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.