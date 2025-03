Gazelle ist eine Trans-Frau und Gialu identifiziert sich als non-binär. Beide haben auf Instagram und Tiktok Hunderttausende Follower. Ihr Content dreht sich viel um ihr Leben als Trans-Personen. Gazelle macht außerdem Comedy, Gialu Musik. Gemeinsam hat das in Berlin lebende Paar das Buch "Never Not Changing. 25 erste Male" geschrieben.